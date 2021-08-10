Турция

Бразилец перешел в клуб из Стамбула.

Турецкий Бешикташ на своем сайте объявил о подписании бразильского форварда Алекса Тейшейру.

Футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.

Отметим, что экс-игрок донецкого Шахтера в минувшем сезоне защищал цвета китайского Цзянсу Сунин. За клуб с 2016 года он провел более 120 матчей (60 голов).

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