Бразилец перешел в клуб из Стамбула.
Алекс Тейшейра, ФК Бешикташ
10 августа 2021, 17:42
Турецкий Бешикташ на своем сайте объявил о подписании бразильского форварда Алекса Тейшейру.
Футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.
Отметим, что экс-игрок донецкого Шахтера в минувшем сезоне защищал цвета китайского Цзянсу Сунин. За клуб с 2016 года он провел более 120 матчей (60 голов).
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