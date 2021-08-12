Турция

Украинские зрители смогут следить за турецким чемпионатом.

Телеканалы Футбол 1/2/3 приобрели права на трансляцию турецкого чемпионата в Украине, о чем сообщили в Футбол NEWS.

Срок соглашения между транслятором и турецким чемпионатом не разглашается.

Отметим, что первый матч чемпионата Турции состоится уже 13 августа — откроют турнир Бешикташ и Ризеспор.

Напомним, что ранее Бешикташ подписал бывшего полузащитника Шахтера Алекса Тейшейру, который ранее выступал в Китае.