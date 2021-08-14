Турция

Форвард в шаге от переезда в Турцию.

Нападающий лондонского Челси Миши Батшуайи прошлый сезон провел на правах арендного соглашения в стане Кристал Пэлас, выступая за который не особо скрывал, что не испытывает должной степени доверия со стороны коллектива "стекольщиков".

Как итог, футболист сыграл за футбольный год всего 20 матчей, забив при этом два гола и отдав две голевые передачи, после чего вернулся в стан "синих", и уже перед стартом нового сезона получил в рамках конкуренции своего соотечественника Ромелу Лукаку, в результате чего фактически лишился надежд попасть в стартовый состав.

Желание игрока покинуть клуб было очевидным, а соответствующее предложение не заставило себя долго ждать. Действующий чемпион Турции, Бешикташ, обратился к нему с идеей подписать четырехлетнее соглашение по достаточно необычной схеме 1+3.

Как сообщает итальянский журналист Никола Скира, форвард уже дал персональное согласие на заключение сделки, и теперь будет ждать встречи на уровне клуб, запланированной на следующей недели, для решения оставшихся бюрократических моментов.