Англия

Форвард не в восторге от пребывания в английском клубе.

Нападающий Челси Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за Кристал Пэлас, высказался о своем положении в клубе.

"Когда я приезжаю в сборную, то словно получаю заряд энергии. В клубе мне трудно. Клуб и сборная — разные вещи.

Тренер, одноклубники и вся система в Пэлас другая. В сборной я чувствую доверие со стороны тренера. В Кристал Пэлас же такого доверия я не ощущаю.

Мы много разговариваем с Роберто Мартинесом (тренер сб. Бельгии — прим.ред), даже когда я возвращаюсь в клуб. Я выкладываюсь на 200%, чтобы не разочаровать его", — сказал бельгиец.

Напомним, что контракт Батшуайи с Челси рассчитан до 2022-го года.

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