Бразильский фулбек получил статус свободного агента.
Рафаэль, Башакшехир
16 августа 2021, 17:34
Правый защитник Рафаэль Да Силва покинул Истанбул Башакшехир на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию и прекратить сотрудничество, которое длилось с начала сентября 2020 года.
О причинах досрочного расторжения соглашения не уточняется, как и о следующем клубе 31-летнего бразильца.
Напомним, что наибольшую известность Рафаэль получил по выступлениям за Манчестер Юнайтед в период с 2008 по 2015 год. В прошлом сезоне он провел за Башакшехир 28 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.
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