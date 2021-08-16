Турция

Бразильский фулбек получил статус свободного агента.

Правый защитник Рафаэль Да Силва покинул Истанбул Башакшехир на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию и прекратить сотрудничество, которое длилось с начала сентября 2020 года.

О причинах досрочного расторжения соглашения не уточняется, как и о следующем клубе 31-летнего бразильца.

Напомним, что наибольшую известность Рафаэль получил по выступлениям за Манчестер Юнайтед в период с 2008 по 2015 год. В прошлом сезоне он провел за Башакшехир 28 поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

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