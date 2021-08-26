Футболист продолжит карьеру в Турции.
Эмре Мор, Getty Images
26 августа 2021, 18:26
Вингер испанской Сельты Эмре Мор продолжит карьеру в турецком Фатих Карагюмрюк, сообщает пресс-служба клуба.
Клуб заключил с Сельтой арендное соглашение 24-летнего игрока до окончания сезона 2021/22.
В прошлом сезоне экс-игрок Боруссии Дортмунд сыграл 13 матчей за Сельту, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.