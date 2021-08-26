Турция

Футболист продолжит карьеру в Турции.

Вингер испанской Сельты Эмре Мор продолжит карьеру в турецком Фатих Карагюмрюк, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб заключил с Сельтой арендное соглашение 24-летнего игрока до окончания сезона 2021/22.

В прошлом сезоне экс-игрок Боруссии Дортмунд сыграл 13 матчей за Сельту, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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