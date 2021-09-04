Турция

Полузащитник прокомментировал свой уход из Барселоны на правах аренды.

Уже после закрытия трансферного окна в Испании, каталонская Барселона сумела частично осуществить одну из своих главных целей на минувший летний период, отправив полузащитника Миралема Пьянича в турецкий Бешикташ на правах арендного соглашения.

Уже после завершения сделки, боснийский исполнитель в подробностях рассказал о деталях своего перехода в стан "черных орлов".

"Очень счастлив и мотивирован от факта заключения этой сделки. Я вернулся домой, в Сараево, после того, как прошла презентация в Бешикташе, и немного перевел дух, после нескольких тяжелых дней. Я совершенно ничего не мог поделать со своим положением в Барселоне, поэтому решился на этот шаг. Я — футболист, который счастлив лишь тогда, когда играет.

Еще с детства любил наблюдать за играми Барселоны, а их философия была предельно ясна и подходила под мое видение футбола. Когда мне удалось перейти в этот клуб, я встретил всех игроков, с которыми ранее лишь мечтал играть. Выступать за Барсу было моей целью долгое время, но я не ожидал, что могут возникнуть подобные ситуации.

Я был счастлив в Ювентусе, но Барселона два года подряд пыталась меня подписать, но ей все никак это не удавалось сделать. Затем, последовала очередная возможность, и они уверенно ею воспользовались. Я был только счастлив от этого факта, поскольку получал возможность сыграть за клуб, за который мечтал выступать еще с самого детства.

Ожиданий было предостаточно, потому что я во всех командах, за которые удавалось играть ранее, стартовал хорошо: в Роме, Ювентусе. Я был готов к этому шагу после девяти лет в Италии, и хотел бросить вызов себе в первую очередь. Это был подходящий момент для того, но на месте я столкнулся с тренером, который, даже не знаю, как сказать…

Я бы предпочел, чтобы в клубе обо мне говорили мне напрямую, но было так, как было. Это был очень странный способ коммуникации со стороны Кумана, и это было впервые в моей практике. Ранее, у меня складывались исключительно хорошие отношения со всеми наставниками, но то, что случилось в Барселоне, я никак не могу объяснить. Куман не хотел нести ответственности и идти на прямой контакт со много, поэтому, как мне кажется, ситуация была неразрешимой.

Да, я прекрасно понимал, в какой клуб перехожу, на фоне всех этих скандалов с бюрофаксом Лионеля Месси и уходом Луиса Суареса. Было достаточно сложно и, возможно, именно это и убило мою веру в собственные силы. Все был очень странно. Я — игрок, который может принять все, что угодно, но только если об этом мне говорится прямо в лицо, а не так, как будто мне 15 лет.

Я старался бороться до конца и всегда оставаться профессионалом, много работал, в том числе и просто ради партнеров по команде. Понимал, что мне придется искать какие-то варианты, если Кумана оставят в клубе. Еще в начале сезона я собирался спросить его о том, что я делаю не так, и почему не играю постоянно. Возможно, о хотел чего-то отличного от того, что требовали от меня Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Луис Энрике или Лучано Спаллетти до этого, не знаю. У всех свои особенности, но они все общаются со своими игроками.

Все, что я слышал, это: "Нет-нет, это всего лишь ротация, никаких проблем, у нас хорошие отношения". ОК, но уже вскоре я начал играть еще меньше. Этого я совершенно не понял. Куман — очень и очень странный тренер. Я впервые вижу такого в своей карьере. Кроме одного дня в начале сезона, когда он пришел узнать о состоянии моих дел, он больше даже не пытался подойти ко мне для разговора.

Я приехал из Серии А с четырьмя чемпионскими титулами, финалом Лиги чемпионов, сотней матчей в ЛЧ… У меня было опыт, и я прекрасно осознавал свои способности. Даже не знаю, что казать в такой ситуации. Я спрашивал себя об этом неоднократно. Возможно, ему не понравилось, что я высказал желание играть на публику.

Но любой тренер на это бы ответил: "Хорошо, это — вызов, мне нравится слышать подобное". Это должно было быть так, но мне хотелось просто, чтобы он сказал мне о том, что я ему не подхожу, с глазу на глаз. Этого не было, и я это не мог принять. Раньше подобного я не встречал.

Я много говорил об этом с разными людьми в клубе. Все понимали мое разочарование, но никто ничего не мог сделать. Они поблагодарили меня за мое отношение к делу, но какое это имеет значение в данной ситуации? Я знаю, что я — профессиональный игрок, а клуб знал о моих качествах еще до момента подписания контракта. Было приятно играть вместе с парнями в одной команде, но шанса показать себя мне так и не дали.

Вторая половина сезона была ужасно. Я не знаю, чего хотел Куман. Посмотреть за тем как я тренируюсь? Огромное неуважение к тем, кто получал мало игровой практики. Сейчас же, мне дали шанс показать себя в игре вновь, и я счастлив.

Вопрос о возможном расторжении контракта надо адресовать не мне, а Барселоне напрямую. Я всегда понимал, что есть определенные проблемы, но всегда есть способы решать их вместе. Я же не дурак какой-то, все прекрасно понимаю, но нужно подходить к делу с уважением. Я пошел на встречу клубу, когда согласился переподписать контракт с понижением заработной платы. Но я также хотел бы увидеть хоть немного уважения к себе в ответ.

Надеюсь, что дальше Барселона будет преуспевать в плане финансов и в плане спортивных достижений. Парни этого точно заслуживают своей работой.

Меня мало интересуют финансовые вопросы контракта, так как моя вторая любимая вещь, после сына, это — футбол. Я счастлив, когда работаю в коллективе. Без проблем пошел на понижение зарплаты, потому что и так чувствовал себя счастливым на поле.

У меня все еще есть контракт на руках, и я всегда остаюсь хорошего мнения о Барселоне. Просто не повезло с тренером, но Барселона всегда была выше отдельных персоналий. Я не мог провести еще один год без игры в своем возрасте, поэтому в Бешикташе я надеюсь вдоль наиграться.

Никогда не буду жалеть о том, что перешел в Барселону. В жизни бывает разное. Я все еще конкурентоспособен, и уже успел поиграть за Ювентус и Барсу в своей карьере. Знаю, что могу играть за эти команды, но не всегда выпадает такая возможность.

Это правда, что я мог вернуться в Турин этим летом. Но не у всех было такое отличное окно в плане приобретений, как у ПСЖ. Я до сих пор не понимаю, как им удалось это сделать. Английские клубы тоже сильно потратились. Но все это время я был сосредоточен на своих тренировках, после чего получил новый шанс заиграть.

Никогда не говорил бы об этих вещах, но чувствую, что людям пора узнать о вещах, которые находятся вне их поля зрения. Каждый остается при своем — это в порядке вещей. Я пережил сложные времена, и теперь буду сражаться за свой шанс до конца, потому что вижу, что не исчерпал свой потенциал", — подытожил босниец.

Дебютировать за Бешикташ Пьянич может уже в ближайшем матче против Йени Малатьяспор.