Турция

Центральный полузащитник Арсенала Мохамед Эльнени может сменить клубную прописку до закрытия трансферного окна и отправиться в чемпионат Турции, где по-прежнему можно подписывать новых игроков.

Как сообщает программа Football Daily, сегодня, 7 сентября, Галатасарай связывался с "канонирами" по трансферу 29-летнего египтянина.

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается завтра, 8 сентября, поэтому "желто-красные" имеют предостаточно времени для заключения сделки.

В прошлом сезоне Мохамед Эльнени провел за Арсенал 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 3 гола.

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