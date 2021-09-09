Турция

Немецкий хавбек несчастлив в турецком гранде.

Атакующий полузащитник Фенербахче Месут Озил, со скандалом покинувший лондонский Арсенал прошлой зимой, может вновь сменить клубную прописку.

Как сообщает Goal со ссылкой на AS, 32-летний немец несчастлив в турецком гранде и надеется перебраться в новую команду.

Причины недовольства Озила в Фенербахче не уточняются.

Всего немецкий хавбек провел в футболке "желтых канареек" 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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