Немецкий хавбек несчастлив в турецком гранде.
Месут Озил, Getty Images
09 сентября 2021, 23:21
Атакующий полузащитник Фенербахче Месут Озил, со скандалом покинувший лондонский Арсенал прошлой зимой, может вновь сменить клубную прописку.
Как сообщает Goal со ссылкой на AS, 32-летний немец несчастлив в турецком гранде и надеется перебраться в новую команду.
Причины недовольства Озила в Фенербахче не уточняются.
Всего немецкий хавбек провел в футболке "желтых канареек" 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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