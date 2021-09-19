Турция

Итальянец реализовал пенальти в матче против Ризеспора.

Одиозный итальянский нападающий Марио Балотелли забил дебютный гол в составе турецкого клуба Адана Демирспор.

Команда итальянца в рамках пятого тура турецкой Суперлиги встречалась с Ризеспором и сумела одержать победу со счетом 3:1.

Примечательно, Балотелли вывел свою команду вперед в средине первой половины встречи, уверенно реализовав пенальти. Также по голу в ворота Ризеспора забили Варгас и Бьяднасон.

После пяти туров Адана Демирспор с пятью очками занимает 15 место в турнирной таблице, а Ризеспор с одним очком располагается на 18 строчке.