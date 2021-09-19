Итальянец реализовал пенальти в матче против Ризеспора.
Марио Балотелли. Фото Адана Демирспор
19 сентября 2021, 12:50
Одиозный итальянский нападающий Марио Балотелли забил дебютный гол в составе турецкого клуба Адана Демирспор.
Команда итальянца в рамках пятого тура турецкой Суперлиги встречалась с Ризеспором и сумела одержать победу со счетом 3:1.
Примечательно, Балотелли вывел свою команду вперед в средине первой половины встречи, уверенно реализовав пенальти. Также по голу в ворота Ризеспора забили Варгас и Бьяднасон.
После пяти туров Адана Демирспор с пятью очками занимает 15 место в турнирной таблице, а Ризеспор с одним очком располагается на 18 строчке.