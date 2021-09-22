Итальянец вспомнил былое своему обидчику.
Марио Балотелли в матче Бешикташ — Адана Демиспор, twitter.com/solcugazetespor
22 сентября 2021, 09:13
В рамках шестого тура турецкой Суперлиги Адана Демиспор рисковала совершить неудачный выезд в гости к Бешикташу, однако сумела уйти от поражения при счете 0:3 на табло не в ее пользу уже к 52-й минуте.
Один из мячей в процессе этого фантастического камбэка удалось оформить итальянскому нападающему гостей Марио Балотелии.
Причем, выход форварда на футбольное поле пришелся только на 67-ю минуту, в то время как уже через 12 минут об нанес роскошный дальний удар.
Эксцентричный игрок на этом моменте не успокоился, и совершил достаточно провокационное празднование забитого мяча в адрес главного тренера соперников.
Дело в том, что Балоттели прекрасно помнил, как в 2013-м году его пресловутый промах при ударе пяткой в товарищеском за Манчестер Сити был оценен Серженом Ялчином с помощью оскорбительного комментария: "У Балотелли нет мозгов".
В последствии, главный арбитр матча справедливо наградил Марио предупреждением, а чуть позднее тот оформил еще и голевой пас на Бритта Ассомбалонгу, который на 90+7-й минуте спас команду от поражения.
После матча Балотелли оставил комментарий по поводу произошедшего: "У нас есть мозги, а также наша эмблема на сердце. Мы гордимся этим".
Отметим, что на данный момент Бешикташ продолжает оставаться лидером турнирной таблицы турецкой Суперлиги (14 очков), в то время как Адана Демиспор с шестью очками идет на 12-м месте.