Турция

Итальянец вспомнил былое своему обидчику.

В рамках шестого тура турецкой Суперлиги Адана Демиспор рисковала совершить неудачный выезд в гости к Бешикташу, однако сумела уйти от поражения при счете 0:3 на табло не в ее пользу уже к 52-й минуте.

Один из мячей в процессе этого фантастического камбэка удалось оформить итальянскому нападающему гостей Марио Балотелии.

Причем, выход форварда на футбольное поле пришелся только на 67-ю минуту, в то время как уже через 12 минут об нанес роскошный дальний удар.

Эксцентричный игрок на этом моменте не успокоился, и совершил достаточно провокационное празднование забитого мяча в адрес главного тренера соперников.

Дело в том, что Балоттели прекрасно помнил, как в 2013-м году его пресловутый промах при ударе пяткой в товарищеском за Манчестер Сити был оценен Серженом Ялчином с помощью оскорбительного комментария: "У Балотелли нет мозгов".

В последствии, главный арбитр матча справедливо наградил Марио предупреждением, а чуть позднее тот оформил еще и голевой пас на Бритта Ассомбалонгу, который на 90+7-й минуте спас команду от поражения.

После матча Балотелли оставил комментарий по поводу произошедшего: "У нас есть мозги, а также наша эмблема на сердце. Мы гордимся этим".

Отметим, что на данный момент Бешикташ продолжает оставаться лидером турнирной таблицы турецкой Суперлиги (14 очков), в то время как Адана Демиспор с шестью очками идет на 12-м месте.