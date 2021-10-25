Турция

Украинец отметился в своем девятом матче.

В рамках девятого тура Второй лиги Турции Генчлерберлиги на выезде сумел обыграть Коджаэлиспор со счетом 1:2.

Победу гостям принес гол от украинского полузащитника Дмитрия Гречишкина на 90+1 минуте противостояния.

Гречишкин несильно пробил издали, однако мяч, не без ошибки стража ворот хозяев поля, все же оказался в воротах.

Отметим, что этот гол стал дебютным для украинца в новом клубе. Он провел за Генчлерберлиги девять игр, а команда занимает восьмое место в таблице.

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