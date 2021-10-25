Украинец отметился в своем девятом матче.
Дмитрий Гречишкин, ФК Генчлерберлиги
25 октября 2021, 17:58
В рамках девятого тура Второй лиги Турции Генчлерберлиги на выезде сумел обыграть Коджаэлиспор со счетом 1:2.
Победу гостям принес гол от украинского полузащитника Дмитрия Гречишкина на 90+1 минуте противостояния.
Гречишкин несильно пробил издали, однако мяч, не без ошибки стража ворот хозяев поля, все же оказался в воротах.
Отметим, что этот гол стал дебютным для украинца в новом клубе. Он провел за Генчлерберлиги девять игр, а команда занимает восьмое место в таблице.
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