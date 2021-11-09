Турция

Франческо Фариоли близок к назначению в турецкий гранд.

Экс-помощник Роберто Де Дзерби по Сассуоло Франческо Фариоли близок к тому, чтобы возглавить Фенербахче.

Главный тренер Фатих Карагюмрюк заинтересовал боссов "канареек" своей успешной работой с середняком турецкой Суперлиги и уже зимой может возглавить команду. Руководство Фенербахче недовольно текущим положением клуба в турнирной таблице — 7 место и 10 очков отставания от первого Трабзонспора. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

В контракте Фариоли есть пункт, согласно которому специалист может досрочно покинуть команду, а на ближайшее время запланирована встреча руководителей Фенербахче и Карагюмрюка.

Отметим, что в период с 2018 по 2020 год Фариоли был тренером вратарей в штабе нынешнего наставника донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.