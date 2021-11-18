Сольбаккен может перебраться в стан турецкого гранда.
ола сольбаккен, globallookpress
18 ноября 2021, 13:50
Нападающий Буде-Глимт и сборной Норвегии Ола Сольбаккен может перебраться в чемпионат Турции.
По информации fotomac, 23-летний форвард впечатлил своей игрой наставника Галатасарая Фатиха Терима, который лично хочет видеть в своей команде Сольбаккена. Стороны уже начали переговоры относительно трансфера норвежца.
В прошлом сезоне Сольбаккен сыграл 22 матча за Буде-Глимт в чемпионате Норвегии, в которых шесть раз отличился в воротах соперников, и также отдал шесть голевых передач.
В Лиге конференций форвард провел 4 игры за свой клуб, в которых четырежды отличился забитыми мячами.
Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось об интересе Галатасарая к Мохамеду Эльнени.