Турция

Сольбаккен может перебраться в стан турецкого гранда.

Нападающий Буде-Глимт и сборной Норвегии Ола Сольбаккен может перебраться в чемпионат Турции.

По информации fotomac, 23-летний форвард впечатлил своей игрой наставника Галатасарая Фатиха Терима, который лично хочет видеть в своей команде Сольбаккена. Стороны уже начали переговоры относительно трансфера норвежца.

В прошлом сезоне Сольбаккен сыграл 22 матча за Буде-Глимт в чемпионате Норвегии, в которых шесть раз отличился в воротах соперников, и также отдал шесть голевых передач.

В Лиге конференций форвард провел 4 игры за свой клуб, в которых четырежды отличился забитыми мячами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось об интересе Галатасарая к Мохамеду Эльнени.