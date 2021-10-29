Англия

Египетский хавбек может вернуться в чемпионат Турции, где он выступал за Бешикташ, уже в зимнее трансферное окно.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим определился со списком футболистов, на подписании которых клуб сосредоточится в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sporx, возглавляет этот перечень игроков центральный полузащитник Мохамед Эльнени, контракт которого с лондонским Арсеналом истекает в конце текущего сезона.

По информации источника, руководство Галатасарая уже согласовало с 29-летним хавбеком условия соглашения, однако турецкий клуб попытается заполучить этого футболиста не предстоящим летом, а уже в зимнее межсезонье.

Турецкий гранд готов вступить в переговоры с "канонирами", чтобы заключить сделку о переходе Эльнени в январе. В таком случае Арсенал может потребовать определенную компенсацию, чтобы не потерять египтянина летом абсолютно бесплатно, но, несмотря на это, в Галатасарае высоко оценивают вероятность успешного завершения переговоров с клубом из Северного Лондона.