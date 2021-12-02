Турция

Невероятные события развернулись на полях Турции.

В матче четвертого раунда Кубка Турции Хатайспор принимал на своем поле Эюспор.

На четвертой добавленной минуте к основному времени хозяева поля остались вдесятером, после того как голкипер Хатайспора получил удаление за фол вне штрафной площадки.

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Маме Диуф надел вратарский свитер, так как все замены команда использовала и матч перешел в дополнительное время.

В первом овертайме на поле вышел резервный голкипер Хатайспора, ведь дополнительная замена в матчах Кубка Турции допускается. Удивительно, но и второй голкипер команды был удален — на 120+1 минуте матча Явуз Бойар также сфолил в схожей ситуации. Матч перетек в серию послематчевых пенальти.

На ворота представителя Суперлиги вновь стал Диуф, однако перед этим он нанес первый удар в серии пенальти и забил.

Команды забили свои удары и начались удары "до промаха". Неудачниками оказались представители Эюспора, которые умудрились ударить мимо и попасть в штангу ворот, которые защищает полевой футболист.

Маме Бирам Диуф за свою карьеру успел поиграть за такие команды как Манчестер Юнайтед, Мольде, Блэкберн, Сток Сити и Ганновер.