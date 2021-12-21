Витор Перрейра во второй раз попрощался с турецким клубом.
Витор Перрейра, Getty Images
21 декабря 2021, 07:20
Фенербахче на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Витора Перрейры.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Напомним, Перрейра возглавил "канареек" летом этого года, а его контракт был рассчитан на два сезона – до лета 2023 года. Также он возглавлял команду с 2015 по 2016 год.
После 17 туров Фенербахче набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. До лидирующего Трабзонспора 14 очков.