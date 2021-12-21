Турция

Витор Перрейра во второй раз попрощался с турецким клубом.

Фенербахче на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Витора Перрейры.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Перрейра возглавил "канареек" летом этого года, а его контракт был рассчитан на два сезона – до лета 2023 года. Также он возглавлял команду с 2015 по 2016 год.

После 17 туров Фенербахче набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. До лидирующего Трабзонспора 14 очков.