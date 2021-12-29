Турция

Башакшехир заинтересован в 30-летнем сербе, услуги которого также предложили Болонье и Дженоа.

Атакующий полузащитник Бешикташа Адем Льяйич, который не провел в текущем сезоне ни одного матча на клубном уровне, хочет сменить клубную прописку уже этой зимой. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 30-летнего серба заинтересован Истанбул Башакшехир, который готов предоставить футболисту контракт на 18 месяцев.

Также утверждается, что ранее агенты Льяйича предлагали услуги своего клиента Болонье и Дженоа, которую возглавляет Андрей Шевченко.

Отметим, что нынешний контракт Адема Льяйича с Бешикташем рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,8 миллиона евро.

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