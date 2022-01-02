Турция

Клуб рассматривает кандидатуру украинца.

Турецкий Фенербахче заинтересован в аренде защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Ефима Конопли.

"Канарейки" намерены усилить защитную линию и рассматривают украинца в качестве потенциального подписания. Об этом сообщает Fotospor.

Правда речь идет пока об аренде 22-летнего Конопли до конца текущего сезона. О возможном выкупе игрока не сообщается.

Отмечается, что у Фенербахче налажены связи с Шахтером. Не так давно, в 2017 году, они брали в аренду Александра Караваева у "горняков".

На счету Конопли в текущем сезоне 9 поединков за донецкий клуб, в которых он забил один гол и отметился пятью ассистами.