Клуб рассматривает кандидатуру украинца.
Юхим Конопля
02 января 2022, 22:26
Турецкий Фенербахче заинтересован в аренде защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Ефима Конопли.
"Канарейки" намерены усилить защитную линию и рассматривают украинца в качестве потенциального подписания. Об этом сообщает Fotospor.
Правда речь идет пока об аренде 22-летнего Конопли до конца текущего сезона. О возможном выкупе игрока не сообщается.
Отмечается, что у Фенербахче налажены связи с Шахтером. Не так давно, в 2017 году, они брали в аренду Александра Караваева у "горняков".
На счету Конопли в текущем сезоне 9 поединков за донецкий клуб, в которых он забил один гол и отметился пятью ассистами.