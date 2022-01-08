Турция

Хорватский специалист заинтересовал одного из турецких грандов.

Фенербахче продолжает поиски главного тренера, который сможет вывести команду из затяжного кризиса.

Турецкий гранд заинтересовался услугами Нико Ковача, который в начале этого года был уволен из Монако. По информации Fanatik, стороны должны провести переговоры на этой неделе, где будут обсуждаться детали возможного сотрудничества.

После 19 туров турецкой Суперлиги Фенербахче расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 32 балла. "Канарейки" отстают от лидирующего Трабзонспора на 17 очков.

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб ведет переговоры с Йоахимом Левом.