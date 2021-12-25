Немецкий тренер может возглавить команду Суперлиги.
Йоахим Лев, getty images
25 декабря 2021, 01:51
Фенербахче находится в поисках нового главного тренера после недавнего увольнения Витора Ферейры.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, турецкий гранд предложил контракт экс-тренеру сборной Германии Йоахиму Леву.
Потенциальное соглашение между Фенербачхе и немецким специалистом рассчитано до лета 2024 года.
Турецкий клуб идет на четвертой месте турнирной таблицы чемпионата Турции после 18 сыгранных поединков.
Ранее Йоахим Лев прокомментировал свой уход из национальной команды Германии.