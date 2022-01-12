Турция

С 2008 по 2018 год специалист работал помощником Гвардиолы.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Доменек Торрент.

На новой должности 59-летний специалист сменил ранее уволенного Фатиха Терима. Изначально Доменек должен был быть помощником Терима, но после увольнения Фатиха, руководство приняло другое решение.

Отметим, что с 2008 по 2018 год Торрент был помощником Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. После этого он был наставником Нью-Йорк Сити и Фламенго.

После 20 туров Галатасарай набрал 27 очков и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Турции. При этом команда выиграла группу в Лиге Европы и вышла в плей-офф.

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