С 2008 по 2018 год специалист работал помощником Гвардиолы.
Доменек Торрент, ФК Галатасарай
12 января 2022, 12:24
Галатасарай на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Доменек Торрент.
На новой должности 59-летний специалист сменил ранее уволенного Фатиха Терима. Изначально Доменек должен был быть помощником Терима, но после увольнения Фатиха, руководство приняло другое решение.
Отметим, что с 2008 по 2018 год Торрент был помощником Хосепа Гвардиолы в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. После этого он был наставником Нью-Йорк Сити и Фламенго.
После 20 туров Галатасарай набрал 27 очков и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Турции. При этом команда выиграла группу в Лиге Европы и вышла в плей-офф.
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