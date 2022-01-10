Турция

68-летний специалист в четвертый раз покинул турецкий клуб.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Фатиха Терима.

Соглашение с 68-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Терим уже в четвертый раз покинул Галатасарай. Вместе со "львами" он восемь раз становился чемпионом турецкой Суперлиги, трижды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок. Также по итогам сезона-1999/00 он привел Галатасарай к победе в Кубке УЕФА.

После 20 туров Галатасарай набрал 27 очков и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Турции. При этом команда под его руководством выиграла группу в Лиге Европы и вышла в плей-офф.

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