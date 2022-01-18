Англичанин продолжит карьеру во втором дивизионе Турции.
Джордон Айб (слева), twitter.com/AdanasporResmi
18 января 2022, 08:05
Полузащитник Джордон Айб перешел в Аданаспор, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Английский вингер присоединился к Аданаспору на правах свободного агента и подписал контракт до июня 2025 года.
Айб находился без клуба с июня 2021 года, покинув Дерби. Ранее 26-летний игрок также защищал цвета таких клубов, как Уиком, Ливерпуль, Бирмингем и Борнмут.
На данный момент Аданаспор занимает 7-ю строчку в Первой лиги Турции, набрав 32 очка после 20 матчей.