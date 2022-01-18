Турция

Англичанин продолжит карьеру во втором дивизионе Турции.

Полузащитник Джордон Айб перешел в Аданаспор, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Английский вингер присоединился к Аданаспору на правах свободного агента и подписал контракт до июня 2025 года.

Айб находился без клуба с июня 2021 года, покинув Дерби. Ранее 26-летний игрок также защищал цвета таких клубов, как Уиком, Ливерпуль, Бирмингем и Борнмут.

На данный момент Аданаспор занимает 7-ю строчку в Первой лиги Турции, набрав 32 очка после 20 матчей.