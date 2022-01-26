Форвард не имеет игровой практики в Коньяспоре.
артем кравец, getty images
26 января 2022, 23:25
Нападающий турецкого Коньяспора Артем Кравец может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.
В услугах форварда заинтересован Каджаелиспор, который выступает в Первой лиге Турции. Стороны уже начали переговоры и в случае их успешного завершения, клуб свяжется с агентом украинца, передает Kocaeli.
В текущем сезоне Кравец не имеет полноценной игровой практики в Коньяспоре, проведя всего 10 минут в кубковом поединке против Ван Спора (3:1).
Каджаелиспор после 21-го тура набрал 24 очка и занимает 14 место в турнирной таблице.