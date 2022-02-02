Турция

Футболист до этого уже не первый раз отправлялся в аренду.

Судьба 23-летнего полузащитника лиссабонской Бенфики Жедсона Фернандеша начала развиваться в негативном ключе после аренды в лондонский Тоттенхэм зимой 2020 года, которая изначально планировалась продлиться два сезона, однако стороны уже через год расторгли соглашение.

Футболист вернулся в Португалию, однако оказался не нужен тренерскому штабу "орлов", поэтому сразу же отправился доигрывать сезон в Турцию, в качестве части коллектива Галатасарая.

"Львы", возможно, хотели бы продолжать отношения с игроком после непродолжительного периода его выступлений в клубе, однако руководство Бенфики отказалось от повторной аренды, но за первую часть нового сезона игрок вновь не сумел прийтись ко двору.

Как итог, во время зимнего трансферного окна Жедсон находился в статусе открытого для предложений, чем и воспользовался Бешикташ.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Бенфика приняла предложение "орлов" о покупке за 6 млн евро, а Фернандешу при этом достанется контракт продолжительностью до лета 2025 года.

На данный момент, стороны занимаются подготовкой последних необходимых бумаг для завершения трансфера.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 107 сыгранных минут в четырех поединках за Бенфику.