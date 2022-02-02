Турция

Греческий футболист попал в сферу интересов "канареек".

Трансферное окно в Турции по-прежнему открыто и Фенербахче продолжает поиски усиления состава.

Одним из таких вариантов боссы стамбульского клуба видят левого защитника Кальяри Харалампоса Ликоянниса из Кальяри, сообщает Альфердо Педулла.

Турецкий гранд предложил греческому футболисту контракт на два года, а Кальяри компенсацию в полтора миллиона евро. Отмечается, что ряд итальянских клубов уже вели переговоры с Ликояннисом, однако они не увенчались успехом.

Действующее соглашение фулбека с Кальяри рассчитано до лета 2022 года.

Ликояннис сыграл 20 матчей в рамках Серии А этого сезона, не отличившись результативными действиями.

Ранее стало известно, что экс-форвард Зари и Фенербахче присоединился к Халлу.