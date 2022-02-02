Турция

Футболист снова будет выступать за стамбульский клуб.

Бывший нападающий сборной Франции Бафетимби Гомис вернулся в Галатасарай. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта пока неизвестны. Он выступал за турецкий клуб в сезоне 2017/18, после чего переехал в Аль-Хиляль. Опытный 36-летний форвард достался "львам" бесплатно.

В текущем сезоне Гомис забил 9 голов в 17 играх за Аль-Хиляль. За всю профессиональную карьеру забил 327 голов и отдал 68 ассистов в 715 играх.

Ранее он также выступал за Лион, Труа, Сент-Этьен, Суонси и Масель.

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