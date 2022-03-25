Турция

Бразилець, можливо, змінить чемпіонат.

Захисник донецького Шахтаря Ісмаілі зацікавив турецький Фенербахче. Про це повідомляє Fotospor.

Менеджера футболіста вже позвали до Стамбулу, де з ним планують погодити деталі контракту.

Відомо, що Ісмаілі бажає отримати від нового клубу контракт на два роки. За останні місяці цього сезону захисник хоче отримати 200 тисяч євро.

Відмітимо, що діюча угода бразильця із Шахтарем розрахована до літа 2023 року. Також в його послугах були зацікавлені Сантос та Ботафого.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.