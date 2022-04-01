Турция

Раніше німецького хавбека усунули від тренувань із командою через конфлікт із головним тренером.

Наприкінці березня цього року атакуючого півзахисника Месута Озіла усунули від тренувань із Фенербахче. Повідомлялося, що причиною таких дисциплінарних заходів став конфлікт футболіста із головним тренером Ісмаїлом Карталом.

Незважаючи на те, що сталося, 33-річний німець планує й надалі захищати кольори "канарок".

Як повідомив у коментарі AS футбольний агент Еркут Сегют, який представляє інтереси Озіла, його клієнт має намір відпрацювати два роки по контракту в Фенербахче до кінця.

У поточному сезоні Месут Озіл зіграв 26 матчів за турецький клуб, в яких відзначився девятьма забитими м'ячами та зміг віддати дві результативні передачі.