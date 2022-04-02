Турция

Футболісти переїхали до Турції.

Турецький Тузласпор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох футболістів з України.

Мова йде про англійського вінгера харківського Металіста Кадіма Харріса та форварда Шахтаря Андрія Кулакова.

Харріс буде виступати за Тузласпор на правах оренди до закінчення сезону-2021/22. Його контракт з Металістом розрахований до літа 2022 року.

Що стосується Кулакова, який до війни грав за Маріуполь, то він також буде виступати за новий клуб до кінця сезону.

Тузласпор виступає в Другій Лігі Туреччини. Після 28 турів клуб з 35 очками займає 12 місце з 19 можливих.