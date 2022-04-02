Футболісти переїхали до Турції.
Харріс та Кулаков
02 апреля 2022, 13:59
Турецький Тузласпор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох футболістів з України.
Мова йде про англійського вінгера харківського Металіста Кадіма Харріса та форварда Шахтаря Андрія Кулакова.
Харріс буде виступати за Тузласпор на правах оренди до закінчення сезону-2021/22. Його контракт з Металістом розрахований до літа 2022 року.
Що стосується Кулакова, який до війни грав за Маріуполь, то він також буде виступати за новий клуб до кінця сезону.
Тузласпор виступає в Другій Лігі Туреччини. Після 28 турів клуб з 35 очками займає 12 місце з 19 можливих.