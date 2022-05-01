Турция

"Бордово-голубі" достроково завоювали титул.

В 35-му турі турецької Суперліги Трабзонспор вдома приймав Антальяспор.

Господарям поля для дострокового здобуття чемпіонського титулу вистачало всього нічийного результату, із чим вони і впорались.

На голи Корнеліуса та Токозу нещодавній суперник Шахтаря відповів голами Ндао та Райта, чого не вистачило, щоб зіпсувати Трабзонспору свято. Таким чином, "бордово-голубі" завоювали титул вперше з сезону 1983/84.

За три тури до кінця Трабзонспор випереджає Фенербахче на дев'ять балів, але клуб має кращу статистику особистих зустрічей, тож подальші результати команди в цьому чемпіонаті будуть носити формальний для них результат.

Трабзонспор — Антальяспор 2:2

Голи: Корнеліус, 3, Токоз, 62 — Ндао, 51, Райт, 80