"Бордово-голубі" достроково завоювали титул.
фото трабзонспор
01 мая 2022, 00:45
В 35-му турі турецької Суперліги Трабзонспор вдома приймав Антальяспор.
Господарям поля для дострокового здобуття чемпіонського титулу вистачало всього нічийного результату, із чим вони і впорались.
На голи Корнеліуса та Токозу нещодавній суперник Шахтаря відповів голами Ндао та Райта, чого не вистачило, щоб зіпсувати Трабзонспору свято. Таким чином, "бордово-голубі" завоювали титул вперше з сезону 1983/84.
За три тури до кінця Трабзонспор випереджає Фенербахче на дев'ять балів, але клуб має кращу статистику особистих зустрічей, тож подальші результати команди в цьому чемпіонаті будуть носити формальний для них результат.
Трабзонспор — Антальяспор 2:2
Голи: Корнеліус, 3, Токоз, 62 — Ндао, 51, Райт, 80