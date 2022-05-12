Турция

Домініканець може перейти до складу турецької команди.

Маріано Діас може залишити Реал, повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного футболіста зацікавлений Фенербахче. Нападник отримує мало ігрового часу, оскільки Карло Анчелотті не бачить його у складі своєї команди.

Повідомляється, що турецький клуб хоче якнайшвидше закрити питання з його переходом. Трансфер оцінюється приблизно у шість мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт Діаса із Реалом розрахований до літа 2023 року.