Домініканець може перейти до складу турецької команди.
Маріано Діас, Getty Images
12 травня 2022, 19:58
Маріано Діас може залишити Реал, повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного футболіста зацікавлений Фенербахче. Нападник отримує мало ігрового часу, оскільки Карло Анчелотті не бачить його у складі своєї команди.
Повідомляється, що турецький клуб хоче якнайшвидше закрити питання з його переходом. Трансфер оцінюється приблизно у шість мільйонів євро.
Зазначимо, що контракт Діаса із Реалом розрахований до літа 2023 року.