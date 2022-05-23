Турция

Італієць із складним характером феєрить у Адана Демірспорі.

У рамках матчу 38 туру чемпіонату Туреччини Адана Демірспор вдома не залишив шансів Гезтепе (7:0).

Нападник господарів Маріо Балотеллі, який вийшов у стартовому складі, зумів забити п'ять голів.

Тричі він відзначився у першому таймі. Ще два м'ячі забив у другій половині зустрічі. Особливо прекрасним вийшов його п'ятий м'яч.

Команда Балотеллі закінчила сезон на дев'ятій сходинці, а сам італієць забив за сезон 18 голів, ставши другим бомбардиром чемпіонату.