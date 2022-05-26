Турция

Турецький гранд наразі переживає не найкращі часи.

Галатасарай довгий час знаходиться в глибокій кризі і наразі не бореться за високі місця в чемпіонаті Туреччини, що не могло не вплинути на позиції керівників команди.

Найближчим часом головний тренер "львів" Доменек Торрент та спортивний директор команди Паскаль Сенсибіль будуть звільнені зі своїх постів, повідомляє Ніколо Скіра.

Причина — 13 місце в турецькій Суперлізі за підсумками сезону 2021/22.

Нагадаємо, що не так давно Галатасарай зіграв у благодійному матчі проти київського Динамо, який команда програла із рахунком 1:3.