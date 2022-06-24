Турция

Півзахисник Бенфіки продовжить кар'єру у Туреччині.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Жедсона Фернандеша, права якого раніше належали лісабонській Бенфікі.

23-річний португалець підписав із новим клубом повноцінний контракт, який буде розрахований на чотири сезони з можливістю продовження ще на один рік.

Нагадаємо, що половину минулого сезону Жедсон провів в оренді у Різеспорі.

Всього на його рахунку в турецькій Суперлізі 28 матчів, у яких він забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.