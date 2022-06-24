Півзахисник Бенфіки продовжить кар'єру у Туреччині.
Жедсон Фернандеш (праворуч), Getty Images
24 червня 2022, 07:29
Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Жедсона Фернандеша, права якого раніше належали лісабонській Бенфікі.
23-річний португалець підписав із новим клубом повноцінний контракт, який буде розрахований на чотири сезони з можливістю продовження ще на один рік.
Нагадаємо, що половину минулого сезону Жедсон провів в оренді у Різеспорі.
Всього на його рахунку в турецькій Суперлізі 28 матчів, у яких він забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.