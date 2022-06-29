Іспанський нападник змінив клубну прописку.
Хесе (у центрі), фото Анкарагюджю
29 червня 2022, 00:20
Колишній нападник мадридського Реала Хесе Родрігес підписав контракт з Анкарагюджю, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.
Контракт між футболістом та турецьким клубом підписано терміном на один рік.
Зазначимо, що 29-річний іспанець розпочинав свою кар'єру в мадридському Реалі, після чого у 2016 році перебрався до ПСЖ, але закріпитись у складі парижан у нього не вдалося.
Минулого сезону нападник провів 40 матчів на клубному рівні за Лас-Пальмас, відзначившись десятьма голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, що раніше Анкарагюджю розірвав контракт з Жерсоном Родрігесом через бійку.