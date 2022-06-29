Турция

Іспанський нападник змінив клубну прописку.

Колишній нападник мадридського Реала Хесе Родрігес підписав контракт з Анкарагюджю, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Контракт між футболістом та турецьким клубом підписано терміном на один рік.

Зазначимо, що 29-річний іспанець розпочинав свою кар'єру в мадридському Реалі, після чого у 2016 році перебрався до ПСЖ, але закріпитись у складі парижан у нього не вдалося.

Минулого сезону нападник провів 40 матчів на клубному рівні за Лас-Пальмас, відзначившись десятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, що раніше Анкарагюджю розірвав контракт з Жерсоном Родрігесом через бійку.