Турецький нападник Дженк Тосун залишив Евертон на правах вільного агента та перебрався на Батьківщину.

Футболіст підписав контракт із Бешикташем. Турецький гранд не повідомляє строки укладеної угоди.

Відзначимо, що до трансферу в Евертон форвард виступав саме за Бешикташ.

Минулого сезону Тосун зіграв всього в трьох матчах за "ірисок", в яких не встиг відзначитись результативними діями, награвши за три матчі 11 хвилин.

Раніше Бешикташ оголосив про припинення контракту із колишнім футболістом Шахтаря.