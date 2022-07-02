Турция

Форвард повернувся на Батьківщину.

Турецький нападник Дженк Тосун залишив Евертон на правах вільного агента та перебрався на Батьківщину.

Футболіст підписав контракт із Бешикташем. Турецький гранд не повідомляє строки укладеної угоди.

Відзначимо, що до трансферу в Евертон форвард виступав саме за Бешикташ.

Biz ayrılamayız. 🤩



Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ 🖤🤍 pic.twitter.com/yNLiKtKbE7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022

Минулого сезону Тосун зіграв всього в трьох матчах за "ірисок", в яких не встиг відзначитись результативними діями, награвши за три матчі 11 хвилин.

Раніше Бешикташ оголосив про припинення контракту із колишнім футболістом Шахтаря.