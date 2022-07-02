Форвард повернувся на Батьківщину.
дженк тосун, getty images
02 липня 2022, 19:30
Турецький нападник Дженк Тосун залишив Евертон на правах вільного агента та перебрався на Батьківщину.
Футболіст підписав контракт із Бешикташем. Турецький гранд не повідомляє строки укладеної угоди.
Відзначимо, що до трансферу в Евертон форвард виступав саме за Бешикташ.
Минулого сезону Тосун зіграв всього в трьох матчах за "ірисок", в яких не встиг відзначитись результативними діями, награвши за три матчі 11 хвилин.
Раніше Бешикташ оголосив про припинення контракту із колишнім футболістом Шахтаря.