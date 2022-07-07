Турция

Уругваєць може спробувати свої сили в чемпіонаті Туреччини.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Наполі Едінсон Кавані може продовжити свої виступи у турецькій Суперлізі.

35-річний виконавець веде переговори із Фенербахче, повідомляє Fotomac. Мова йдеться про однорічний контракт, який матиме опцію продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.

Раніше повідомлялось, що в уругвайському форварді зацікавлена Ніцца.