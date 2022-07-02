Едінсон Кавані, getty images
02 липня 2022, 15:06
Після завершення контракту з Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані перебуває у пошуках нового клубу.
Як повідомляє видання Get French Football News, гравець може повернутися в Лігу 1 — в уругвайському нападнику особисто зацікавлений президент Ніцци.
У минулому сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.
Нагадаємо, що Гаттузо визначив Кавані головною метою на позицію форварда Валенсії.