Франция

Уругвайський нападник зацікавив клуб Ліги 1

Після завершення контракту з Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані перебуває у пошуках нового клубу.

Як повідомляє видання Get French Football News, гравець може повернутися в Лігу 1 — в уругвайському нападнику особисто зацікавлений президент Ніцци.

У минулому сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.

Нагадаємо, що Гаттузо визначив Кавані головною метою на позицію форварда Валенсії.