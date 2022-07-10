Турция

Півзахисник продовжить кар’єру в Туреччині.

Свого часу на тлі якісних виступів у Лізі чемпіонів УЄФА італійська Рома взяла в оренду з правом викупу півзахисника тоді ще португальського Порту Сержіу Олівейру.

Однак зрештою закріпитись у складі "вовків" під керівництвом свого співгромадянина Жозе Моуріньо в 30-річного футболіста так і не вийшло, після чого додаткова опція і не була активована італійським клубом.

У складі Роми Олівейра виходив на поле в 21 грі, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.

Уже після повернення назад на батьківщину виявилось, що гравець не належить до переліку тих гравців, відносно яких "дракони" будують плани на прийдешній сезон, тому питання трансферу виникло автоматично.

Зрештою, цією нагодою майже миттєво скористався турецький Галатасарай, якому вдалось швидко провести перемовини з Сержіу, які завершились скромними виплатами в розмірі 3 млн євро та контрактом до 2026 року.