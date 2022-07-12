Турция

Суперник киян по Лізі чемпіонів продовжує комплектацію складу.

Суперник київського Динамо по другому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів Фенербахче оголосив про домовленість із форвардом Джошуа Кінгом.

Футболіст перейде до стану "канарок" на правах вільного агента, оскільки його контракт із Вотфордом добіг свого кінця.

Невдовзі виконавець прибуде до Туреччини задля медогляду напередодні офіційного підписання контракту.

Минулого сезону на рахунку Кінга 33 матчі за "шершнів", в яких він забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Фенербахче розірве контракт із Озілом.