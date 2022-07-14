Турция

Футболіст не хоче виступати в Серії B.

За підсумками минулого розіграшу італійської Серії A сардинський Кальярі посів третю з кінця сходинку турнірної таблиці, через що був змушений залишити "елітний" дивізіон.

Разом із пониженням у класі, "остров'яни" почали потрохи втрачати авторитет у власних футболістів, тож вихідні трансфери з клубу були лише справою часу.

Бажають залишити колектив навіть ті футболісти, які грали в його складі останні вісім років, як ото бразильський нападник Жоао Педро.

30-річний виконавець за останній футбольний рік відзначився 13 голами та чотирма гольовими передачами в 39 матчах, забезпечивши таким чином собі участь у 50% результативних пострілів команди.

Зрештою, його чинний контракт добігає кінця вже наступного року, тож на його продажу під час поточної трансферної кампанії Кальярі може заробити хоч трохи коштів.

Турецькі Фенербахче та Галатасарай готові забезпечити існування попиту на досвідченого виконавця, і "канарки" вже встигли запропонувати 6 млн євро за футболіста, але пропозиція "левів" миттєво встановила позначку на рівні 6,8 млн євро.

Кальярі, у свою чергу, витримує павзу з відповіддю на ці пропозиції, адже до цього запитував у Торіно та Салернітани всі 10 млн євро за свого гравця.