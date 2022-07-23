Турция

Український центрбек продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Колишній центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький визначився зі своїм новим клубом після того, як залишив пітерський Зеніт після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

32-річний українець підписав контракт із турецьким клубом Адана Демірспор на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

🆕 Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/vn41voZjcm — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 23, 2022

Ракицький перейшов у клуб із Суперліги Туреччини на правах вільного агента — на момент початку повномасштабної війни в Україні у досвідченого захисника залишалося кілька місяців за контрактом із Зенітом, і сторони домовилися припинити співпрацю достроково.

Раніше з'являлася інформація, що Ярослав Ракицький міг опинитися у чемпіонаті Бразилії. Також нагадаємо, що за Адана Демірспора виступає відомий італійський нападник Маріо Балотеллі.