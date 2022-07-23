Український центрбек продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини.
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23 липня 2022, 18:30
Колишній центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький визначився зі своїм новим клубом після того, як залишив пітерський Зеніт після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
32-річний українець підписав контракт із турецьким клубом Адана Демірспор на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.
Ракицький перейшов у клуб із Суперліги Туреччини на правах вільного агента — на момент початку повномасштабної війни в Україні у досвідченого захисника залишалося кілька місяців за контрактом із Зенітом, і сторони домовилися припинити співпрацю достроково.
Раніше з'являлася інформація, що Ярослав Ракицький міг опинитися у чемпіонаті Бразилії. Також нагадаємо, що за Адана Демірспора виступає відомий італійський нападник Маріо Балотеллі.