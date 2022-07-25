Турция

Турецький клуб шукає підсилення на прийдешній сезон.

Корейський центральний захисник Кім Мін Дже був ключовим виконавцем у складі турецького Фенербахче в минулому сезоні, проте "канарки" втратили його фактично перед самим першим матчем проти київського Динамо в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (0:0).

Допоки італійський Наполі готує всі необхідні документи для його придбання, стамбульський гранд продовжує шукати собі гідну заміну.

Судячи з заяви італійського журналіста Ніколо Скіри, Фенербахче вже майже вдалось домовитись із бразильським Фламенго щодо придбання Густаво Енріке Вернес.

29-річний вихованець Сантоса ще ніколи не залишав межі рідної країни під час своїх виступів, тож можливий виклик стане вирішальним у його професійній кар’єрі.

Чинна угода з футболістом у "червоно-чорних" завершується наприкінці наступного року, а Transfermarkt оцінює його в 2,8 млн євро.

У поточному розіграші бразильської Серії A Енріке відіграв 10 матчів, забивши два м’ячі.