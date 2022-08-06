Турция

Турецький клуб невдовзі офіційно поповниться двома гравцями.

Турецький Галатасарай офіційно оголосив про старт переговорів із Арсеналом стосовно півзахисника лондонців Лукаса Торрейри.

Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022

Окрім того, стамбульці також розпочали переговори із представниками бельгійського нападника Дріса Мертеса.

Минулого сезону форвард провів за Наполі 37 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 2 асисти.

Що стосується Торрейри, то останній рік уругваєць провів в оренді в італійській Фіорентині. На його рахунку у минулому сезоні 35 матчів, 5 голів і 2 результативні передачі.