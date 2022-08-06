Турецький клуб невдовзі офіційно поповниться двома гравцями.
дріс мертенс, getty images
06 серпня 2022, 22:24
Турецький Галатасарай офіційно оголосив про старт переговорів із Арсеналом стосовно півзахисника лондонців Лукаса Торрейри.
Окрім того, стамбульці також розпочали переговори із представниками бельгійського нападника Дріса Мертеса.
Минулого сезону форвард провів за Наполі 37 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 2 асисти.
Що стосується Торрейри, то останній рік уругваєць провів в оренді в італійській Фіорентині. На його рахунку у минулому сезоні 35 матчів, 5 голів і 2 результативні передачі.