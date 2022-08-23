Турция

Футболіст буде виступати у Туреччині.

Півзахисник Астон Вілли та збірної Буркіна-Фасо Бертран Траоре орендований Істанбулом Башахшехір.

Мова йде про оренду на один рік — до літа 2023. Поки що сума, яку турецький клуб заплатить Астон Віллі невідома.

Траоре мало грав у минулому сезоні. На його рахунку лише дев'ять ігор в АПЛ, та один в Кубку Ліги. Голів не забивав.

Нагадаємо, що Астон Вілла придбала 26-річного футболіста в Ліона у вересні 2020 року за 18,4 мільйони євро.