Футболіст буде виступати у Туреччині.
ФОТО Істанбул ББ
23 серпня 2022, 12:12
Півзахисник Астон Вілли та збірної Буркіна-Фасо Бертран Траоре орендований Істанбулом Башахшехір.
Мова йде про оренду на один рік — до літа 2023. Поки що сума, яку турецький клуб заплатить Астон Віллі невідома.
Траоре мало грав у минулому сезоні. На його рахунку лише дев'ять ігор в АПЛ, та один в Кубку Ліги. Голів не забивав.
Нагадаємо, що Астон Вілла придбала 26-річного футболіста в Ліона у вересні 2020 року за 18,4 мільйони євро.