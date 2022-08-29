Футболіст не бажає більше виступати у клубі.
ФОТО АДАНА ДЕМІРСПОР
29 серпня 2022, 12:24
Напередодні турецький Адана Демірспор підсилив склад українським півзахисником та форвардом з країни, яка 24 лютого розпочала війну в Україні.
Але клуб також може втратити свою головну зірку — нападника Маріо Балотеллі. Про це повідомив Ніколо Скіра.
Футболіст мріє залишити Адана Демірспор найближчим часом, адже впевнений, що може ще пограти у рідній Італії.
Також у Балотеллі є конкретна пропозиція із чемпіонату Швейцарії, де йому пропонує контракт на три роки Сьон.
Нагадаємо, що італієць перейшов у турецький клуб у 2021 році з Монци. Він зіграв 34 матчі з тих пір, у яких забив 19 голів та віддав 4 асисти.
Нещодавно головний тренер Адана Вінченцо Монтелла та Балотеллі мало не побилися відразу після матчу чемпіонату Туреччини.