Турция

Футболіст не бажає більше виступати у клубі.

Напередодні турецький Адана Демірспор підсилив склад українським півзахисником та форвардом з країни, яка 24 лютого розпочала війну в Україні.

Але клуб також може втратити свою головну зірку — нападника Маріо Балотеллі. Про це повідомив Ніколо Скіра.

Футболіст мріє залишити Адана Демірспор найближчим часом, адже впевнений, що може ще пограти у рідній Італії.

Також у Балотеллі є конкретна пропозиція із чемпіонату Швейцарії, де йому пропонує контракт на три роки Сьон.

Нагадаємо, що італієць перейшов у турецький клуб у 2021 році з Монци. Він зіграв 34 матчі з тих пір, у яких забив 19 голів та віддав 4 асисти.

Нещодавно головний тренер Адана Вінченцо Монтелла та Балотеллі мало не побилися відразу після матчу чемпіонату Туреччини.