Турция

Між 48-річним фахівцем та італійським форвардом відбувся діалог на підвищених тонах.

У четвертому турі турецької Суперліги Адана Демірспор, у якій виступає українець Ярослав Ракицький, мінімально обіграла Умранієспор із рахунком 1:0.

Незважаючи на перемогу, після фінального свистка стався конфлікт між головним тренером Адани Вінченцо Монтеллою та нападником Маріо Балотеллі.

Після матчу Монтелла вийшов на поле, щоб подякувати гравцям за гру. Однак там він перетнувся з Маріо і в них відбулася розмова на підвищених тонах. Монтелла був дуже злий, а Маріо щось сказав тренеру за його спиною. Вінченцо розвернувся і мало не вступив у контакт із форвардом, але втрутилися інші гравці та персонал команди.

На післяматчевій прес-конференції Монтелла коротко висловився про цей інцидент: "Ми покладаємо на Балотеллі вищі очікування — ось і все. Це я йому і передав. Звичайно, адреналін іноді змушує його говорити й інші речі. Але для мене на цьому все закінчено. Цей інцидент вичерпано".

Зазначимо, що Ракицький був відсутній у заявці на матч чемпіонату Туреччини. Причини його відсутності невідомі.