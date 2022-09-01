Турция

Форвард радше за все змінить клубну прописку.

Уругвайський нападник Максі Гомес не може бути повністю задоволеним від кількості ігрового часу, який отримує під час виступів за іспанську Валенсію під керівництвом Дженнаро Гаттузо, тож останні дні літнього трансферного вікна для нього також мали особливий зміст через необхідність підшукувати собі інший клуб для виступів.

"Кажани" відчувають певний брак коштів у поточний момент власної історії, тож намагаються заробити на продажі власного 26-річного виконавця якомога більше.

Претендентів на Гомеса наразі всього двоє — турецькі Трабзонспор та Фенербахче, які поміж собою намагаються вирішити долю подальших виступів гравця.

Валенсія тим часом очікує на пропозицію, яка задовільнить її вимоги в 6 млн євро + 20% бонусів від наступного продажу футболіста.

Очікується, що сьогодні, 1 вересня, відбудеться заключна зустріч між представниками трьох клубів, за підсумками якої й вирішить доля цього трансферу.

За минулий сезон Гомес провів 32 матчі, забивши п’ять голів та віддавши три результативні передачі.